المقاصة يهزم عرب الرمل 3/1 وديا استعدادا للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الكرة بنادى مصر المقاصة على عرب الرمل بثلاثة أهداف مقابل هدف وديا فى المباراة التى اقيمت بينهما مساء اليوم ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها الخميس المقبل فى الجولة الثانية بالدورى. أحرز أهداف المقاصة أحمد محسن وصلاح أمين وعبد الله مجدى . لعب المقاصة بتشكيلين مختلفين علي مدار الشوطين حيث دفع الجهاز الفني للفريق الفيومي فى الشوط الأول باللاعبين: حراسة المرمي : محمد كوكو خط الدفاع : أحمد صبيحة وأحمد ياسين وعصام صبحى وأحمد محسن Advertisements خط الوسط : صلاح ريكو -مصطفى شبيطة -صلاح عاشور محمد مسعد الهجوم : بيكلى - موسيس . ولعب في الشوط الثانى بتشكيل ضم : أحمد عادل عبد المنعم ، احمد مودى -أحمد ياسين -عاصم سعيد -أحمد محسن- هانى سعيد -خالد أوتشو -محمد دسوقى -عبد الله مجدى -ميدو جابر . صلاح أمين . واشاد الجهاز الفني للمقاصة بالتجربة الودية مؤكدا انها جيدة ومفيدة قبل مواجهة الزمالك.

المقاصة



مباراة المقاصة الودية



هانى سعيد



ودية المقاصة

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