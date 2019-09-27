مدرب الإسماعيلى: حققنا الهدف المطلوب وغياب الجماهير سبب الملل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أدهم السلحدار المدرب العام للإسماعيلى عن سعادته بتأهل فريقه لدور الــ16 بكأس العرب للأندية الأبطال رغم الخسارة أمام الاهلى بهدف نظيف. وأضاف فى تصريحات عقب المباراة :”حققنا الهدف المطلوب وهو التأهل للدور المقبل ،اللاعبون قدموا مستوى مميز لاسيما فى الشوط الأول”. وواصل :”غياب جماهيرنا كانت السبب الرئيسى فى خروج المباراة بشكل ممل فضلا عن إهدار مجموعة من الفرص السهلة”. Advertisements واستكمل حديثه :”نعمل حاليا على اعادة بناء الفريق ، معدل أعمار لاعبينا مميز للغاية نعتمد على لاعبين شباب واعدين مطعمين ببعض عناصر الخبرة”. واختتم حديثه :”سنغلق هذا الملف مؤقتا وسنبدأ التركيز فى مباراة المصرى البورسعيدى بالدورى المحلى”.

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