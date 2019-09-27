فايلر يفاضل بين صلاح محسن واجايى لقيادة هجوم الأهلى أمام كانو سبورت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يفاضل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى بين الثنائى صلاح محسن وجونيور أجايى لقيادة أى منهما الهجوم أمام كانو سبورت الغيني.

ويستعد النادي الأهلي لخوض المباراة المرتقبة أمام كانو سبورت بإياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال فى تمام الثامنة مساء غداً السبت.

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ومن المقرر أن يحسم رينيه فايلر مركز الهجوم بمشاركة أى من اللاعبين اليوم والوقوف على حالة كليهما عقب التدريب الذى خاضه الفريق.

واستدعى رينيه فايلر صباح اليوم قائمة الفريق للمباراة والتى جاءت كالتالي : "شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وايمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني".