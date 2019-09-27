شكرا لقرائتكم خبر عن عواد وأبو جبل خارج تقسيمة الزمالك قبل مواجهة جينيراسيون للتخصص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت تدريبات حراس مرمى الزمالك، اليوم الجمعة، قيام دراجون مدرب الحراس الجديد بإخضاع الثنائي محمد عواد ومحمد أبو جبل لتدريبات خاصة حول سرعة رد الفعل وكيفية التعامل مع الانفرادات.

كما قاد دراجون تدريبات خاصة حول توقيت خروج الحارس وتضييق المساحات على اللاعب المنافس بخوض بعض التدريبات وشدد للحارسين خلال اجتماعه بهما على أهمية التركيز في سرعة رد الفعل وشرح أهمية كل فقرة تدريبية وذلك في الوقت الذى خاض فيه محمد صبحي ومحمد قنديل حارسا الزمالك التقسيمة الجماعية مع الفريق فى ظل ابتعاد عواد وأبو جبل لخوضهما تدريبات تخصصية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا ويواجه الفريق الأبيض أزمة بشأن موعد ومكان مواجهة جينيراسيون حيث يتمسك الفريق السنغالى حتى اللحظة الجارية بخوض اللقاء غداً فى بتروسبورت بينما توجه الحكام ومراقب المباراة إلى الإسكندرية حيث يؤكد مسئولى الزمالك الحصول على موافقة رسمية من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن نقل المباراة وإقامتها بعد غد الأحد فى برج العرب فيما يؤكد مسئولى جينيراسيون عدم تلقيهم أي إخطار من الكاف.