شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد كانو سبورت .. التدريب الختامي يكشف اعتماد فايلر على إكرامى أساسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد تدريب الأهلى الختامي مشاركة الحارس شريف إكرامى ضمن المجموعة الأساسية للفريق فى إشارة إلى مشاركة اللاعب أساسيًا فى المباراة المقبلة أمام كانو سبورت الغيني.

ويستعد النادي الأهلي لخوض المباراة المرتقبة أمام كانو سبورت بإياب دور الـ32 لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال فى تمام الثامنة مساء غداً السبت.

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ويأمل الحارس الكبير إقناع الجهاز الفنى بإمكاناته فى المباراة المقبلة خاصة وأنه لم يحصل حتى الآن على الفرصة لتقديم نفسه، فى الوقت الذى يتبع فيه رينيه فايلر المدير الفنى الفرصة لجميع اللاعبين المشاركة لتقييم مستواهم الفنى.

واستدعى رينيه فايلر صباح اليوم قائمة الفريق للمباراة والتى جاءت كالتالي : "شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وايمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج، وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وأحمد فتحي ومحمود وحيد وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجايي ومحمد هاني".