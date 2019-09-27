الجمباز الفنى رجال يحقق برونزية بطولة البحر المتوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت بعثة مصر للجمباز، المشاركة في بطولة البحر المتوسط للجمباز للناشئين خلال الفترة من 24 حتى 29 سبتمبر الجاري، المركز الثالث للناشئين والميدالية البرونزية والرابع للناشئات، فى الجمباز الفنى. وتتكون البعثة من فروع الجمباز الأربعة، الجمباز الفني رجال اللاعب ويضم عبدالرحمن عبدالحليم محمد ناجي ومحمد مختار والجمباز الإيقاعي ويضم عاليا حازم مريم تامر وملك عبدالعزيز والجمباز الفني آنسات ويضم جنا هاني وجنا عادل وسلمي مليجي، وفرع جمباز الايروبك ويضم باسل سامح وهنا أشرف ونورا الحناوي. والمدربين، محمد عثمان- أحمد عبدالرحيم- محمود سيد- سلمي السعيد- لمياء حسام- منار محسن- محمود ايمن- محمد عكاشة. Advertisements والحكام، ياسمين سمير- رودينا دياب- نرفين هشام - هبه البوريني - عرفات أحمد - عبدالله رضوان- ايه سعد- روان طارق يترأس بعثة مصر في إيطاليا الدكتور علاء حامد.

ابطال منتخب مصر للجمباز يحصلون على المركز الثالث فى بطولة البحر المتوسط

منتخب مصر للجمباز

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