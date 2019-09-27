مدرب الإسماعيلي: لا نستحق الخسارة أمام أهلي بنغازي.. والأهم الصعود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

أكد الصربي ميودراج المدير الفني لفريق نادي الإسماعيلي، أن فريقه لا يستحق الخسارة من أهلي بنغازي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن المسابقة العربية.

الإسماعيلي خسر خارج أرضه في مباراة الإياب (1-0)، إلا أن الفريق الأصفر استفاد من نتيجة الذهاب بالفوز على ملعبه (4-2) ضمن ذهاب دور الـ32 من المسابقة العربية "كأس محمد السادس".

وأضاف المدير الفني لفريق الإسماعيلي في تصريحات صحفية، أن فريقه أضاع العديد من الفرص كان كفيلة بالخروج بنتيجة أفضل.

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وأكمل المدرب الصربي تصريحاته :"ما يهمني الصعود لدور الـ16 من البطولة".

وانتقل المدير الفني للإسماعيلي للحديث عن الاستحقاقات المقبلة :"سنغلق ملف البطولة العربية من أجل التركيز في العودة للمشاركة بالدوري حيث تنتظرنا مواجهة قوية أمام المصري".

ومن المقرر أن يعود الإسماعيلي لاستئناف مشواره المحلي في الثاني من أكتوبر المقبل بمواجهة المصري البورسعيدي ضمن الأسبوع الثاني من بطولة الدوري.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي افتتح موسمه من الدوري نسخة (2019 - 2020) بالفوز خارج الديار على حساب الجونة بهدف دون رد.