محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
واصل فريق الإسماعيلي طريقه في البطولة العربية "كأس محمد السادس للأبطال" رغم الخسارة من أهلي بنغازي الليبي (1-0) في المباراة التي أقيمت على ملعب "مصطفى بن جنات" بتونس ضمن إياب دور الـ32.
الإسماعيلي استفاد من نتيجة الذهاب بعد الفوز الذي حققه على ملعبه "الإسماعيلية" وبين جماهيره بأربعة أهداف مقابل هدفين.
هدف الفريق الليبي الوحيد جاء عن طريق أبو بكر بوعقلية في الدقيقة 83 من زمن أحداث الشوط الثاني.
وأصبح الإسماعيلي مستمرًا في البطولة العربية رفقة فريق الاتحاد السكندري والذي تأهل على حساب العربي الكويتي بالفوز عليه (3-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.
ومن المقرر أن يستأنف الإسماعيلي مشواره في البطولة المحلية بمواجهة المصري البورسعيدي في الثاني من أكتوبر المقبل ضمن مباريات الأسبوع الثاني ببطولة الدوري.
جدير بالذكر أن الإسماعيلي افتتح الموسم بالفوز على الجونة بملعبه (1-0).
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. رغم الهزيمة.. الإسماعيلي يواصل مشواره العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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