آل الشيخ: أدعو المنتخب المصري لمواجهة البرازيل أو الأرجنتين في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

دعا تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، المنتخب المصري لمواجهة المنتخب البرازيلي أو الأرجنتيني في السعودية.

آل الشيخ كتب عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" اليوم الجمعة :"أدعو منتخب مصر في موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الأرجنتيني أو البرازيلي بنجومه للعب في السعودية".

وأضاف آل الشيخ :"في حالة الموافقة ندعو جمهور مصر لحضور المباراة والإستمتاع بنجومه".

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن عن تعيين حسام البدري ليقود "الفراعنة" في الاستحقاقات المقبلة.

ومن المقرر أن يخوض البدري أولى مبارياته الودية رفقة المنتخب المصري عندما يواجه نظيره بتسوانا في السابع من أكتوبر المقبل.

المنتخب المصري سيخوض أولى مبارياته الرسمية في 11 نوفمبر المقبل بمواجهة نظيره الكيني ضمن تصفيات أمم أفريقيا.

وكانت القرعة بتصفيات أمم أفريقيا أسفرت عن وقوع مصر في المجموعة السابعة إلى جوار منتخبات كينيا وتوجو وجزر القمر.