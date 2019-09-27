مران الزمالك.. تدريبات بالكرة لعبد الغني.. وتعليمات خاصة لحراس المرمى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق الزمالك مرانه مساء اليوم الجمعة على ملعبه في ميت عقبة؛ استعدادًا لمباراته أمام جينيراسيون السنغالي يوم الأحد المقبل.

وعلى هامش المران، بدأ محمد عبد الغني، مدافع الفريق خوض تدريبات خفيفة بالكرة منفردًا تحت قيادة انطونيو مدرب الأحمال بعد تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك والأهلي بكأس السوبر المصري.

ويغيب اللاعب عن المباراة المقبلة أمام بطل السنغال بسبب الإصابة ولكن يسعى الجهاز الفني لتجهيزه للمباريات المقبلة.

وخاض محمود عبد العزيز، لاعب وسط الفريق تدريبات منفردة بالجري حول الملعب بناءً على طلب الجهاز الطبي للفريق، بسبب إصابته التي يعاني منها بمزق في العضلة الأمامية.

وحرص الصربي ميتشو المدير الفني على عقد جلسة سريعة مع زيزو للاطمئنان على حالته بعد اقترابه من التعافي من الشد الذي يعاني منه.

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وفي جانب أخر قرر الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق مشاركة الثنائي إمام عاشور ومحمد أوناجم لاعبي الفريق، في التدريبات الجماعية للفريق.

المدرب الصربي أصر على مشاركة الثنائي في التدريبات الفنية على الرغم من غيابهما عن مباراة جينراسيون فوت السنغالي؛ لعدم قيدهما، إلا أن المدرب أصر على خضوع الثنائي للتدريبات مع زملائهما للحفاظ على لياقتهما الفنية والبدنية وعدم تخصيص برنامج منفرد لهما.

وشهدت تدريبات حراس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قيام دراجون مدرب الحراس الجديد بإخضاع الثنائي محمد عواد ومحمد أبو جبل لتدريبات خاصة حول سرعة رد الفعل وكيفية التعامل مع الانفرادات.

و قاد دراجون تدريبات خاصة حول توقيت خروج الحارس وتضييق المساحات على اللاعب المنافس بخوض بعض التدريبات.

وشدد للحارسين خلال اجتماعه بهما على أهمية التركيز في سرعة رد الفعل وشرح أهمية كل فقرة تدريبية. في الوقت الذي خاض فيه محمد صبحي ومحمد قنديل حارسا الزمالك التقسيمة الجماعية مع الفريق.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بالسنغال انتهى بفوز جينيراسيون بهدفين مقابل هدف.