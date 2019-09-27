مركز جديد في تشكيل الأهلي للمغربي وليد أزارو

يدرس السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تخصيص مركز جديد للمغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق، وذلك خلال مواجهة كانو سبورت، في دوري أبطال إفريقيا.

وتشاور فايلر مع معاونيه بالدفع بالمهاجم المغربي في مركز الجناح نظرا لما يتمتع به سرعة وقوة بدنية قادرة على خلق هجمات خطيرة للفريق، الأمر الذي أكد عليه شعيب شعيب، مدرب الأحمال الجديد.

ويحسم فايلر القرار النهائي بشأن الدفع بأزارو في مركز الجناح من عدمه قبل لقاء بطل غينيا المقرر له غدا السبت.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، غدا السبت، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية بإياب دور الثاني والثلاثين من دوري أبطال إفريقيا.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان.