مباراة ودية بين مصر والأرجنتين بدعوة من تركي آل الشيخ

دعى تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه بالسعودية المنتخب المصري لإقامة مباراة ودية أمام المنتخب الأرجنتيني أو البرازيلي في السعودية، خلال الفترة المقبلة. وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية “فيس بوك” :ادعو منتخب مصر الشقيق في موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الارجنتيني او البرازيلي بنجومه للعب في السعودية .. وفي حال الموافقة ندعو جمهور مصر الشقيق لحضور المباراة والاستمتاع بنجومه. وأعلن الاتحاد البوتسواني لكرة القدم، اليوم الجمعة، مواجهة المنتخب المصري، في مباراة ودية، يوم 14 أكتوبر المقبل.

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