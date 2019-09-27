أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس قائمة الفريق لمواجهة سبال ضمن الجولة السادسة من الدوري الإيطالي في المواجهة التي تجمع بينهما غدًا السبت، على ملعب اليانز ارينا تورينو. ملعب اليانز ارينا تورينو. وجاءت القائمة كالاتي في حراسة المرمى : فويتشيك تشيزني ، جانلويجي بوفون، كارلو بنسوليو في خط الدفاع: ماتيس دي ليخت، ليوناردو بونوتشي، ميريح ديمير Advertisements خط الوسط : ايمري تشان ، بلاز ماتويدي ، ادريان رابيو، رودريغو بيتانكور، ميرالم بيانيتش، خوان كوادرادو خط الهجوم : كريستيانو رونالدو، جونزالو هيجواين ، باولو ديبالا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ساري يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة سبال في الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.