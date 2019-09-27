أدهم السلحدار: مباراة الإسماعيلي أمام الأهلي الليبي كانت مملة

أعرب أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الكرة بنادي الإسماعيلى عن سعادته بتأهل فريقه لدور الــ16 بكأس العرب للاندية الابطال"البطولة العربية" رغم الخسارة أمام الأهلي الليبي بهدف نظيف. وقال السلحدار :"حققنا الهدف المطلوب وهو التأهل للدور المقبل ،اللاعبون قدموا مستوى مميز لاسيما فى الشوط الأول". وهو التأهل للدور المقبل ،اللاعبون قدموا مستوى مميز لاسيما فى الشوط الأول". وأضاف :"غياب جماهيرنا كانت السبب الرئيسى فى خروج المباراة بشكل ممل فضلا عن اهدار مجموعة من الفرص السهلة". عن اهدار مجموعة من الفرص السهلة". وواصل حديثه :"نعمل حاليًا على اعادة بناء الفريق ، معدل أعمار لاعبينا مميز للغاية نعتمد على لاعبين شباب واعدين مطعمين ببعض عناصر الخبرة". واختتم حديثه :"سنغلق هذا الملف مؤقتا وسنبدأ التركيز فى مباراة المصرى البورسعيدى بالدورى المماز".

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