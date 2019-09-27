اتحاد جدة يفوز على الشباب في الدوري السعودي للمحترفين

حقق فريق اتحاد جدة فوزًا مهمًا على نظيره فريق الشباب بنتيجة ٢ـ١ فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد الملك فهد الدولي، وذلك ضمن منافسات

الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

أفتتح أهداف الأتحاد ايمليانو فيشيو فى الدقيقة ٢١ من الشوط الاول من المباراة، ليضاعف النتيجة

رومارينهو فى الدقيقة ٧٤ من نهاية الشوط الثاني من المباراة.

بينما أحرز هدف الشباب الوحيد عبدالله حمدان فى الدقيقة ٨٠ من الشوط الثاني.

بهذة النتيجة يحتل اتحاد جدة المركز التاسع برصيد ٦ نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.