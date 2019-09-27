بعد أزمة محمد صلاح.. فيفا يرد على اتهامات التزوير في جائزة الأفضل ببيان رسمي

رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان رسمي على اتهامات التزوير التي وجهت له عقب إعلان نتائج التصويت في جائزة أفضل لاعب في العالم "The Best" والتي توج بها الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.

وحصل النجم المصري محمد صلاح على المركز الرابع، كرابع أفضل لاعب في العالم بعد ميسي وفيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو.

وبعد الإعلان عن الجائزة، اتضح أن فيفا لم يحتسب أصوات الاتحاد المصري لكرة القدم في التصويت، مما أثار غضب محمد صلاح.

حيث كان هناك صوتين من طرف شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي بدلاً من المقال خافيير أجيري في شهر يوليو وأحمد المحمدي لصالح محمد صلاح، ولكن لم يعتمدًا

من طرف الفيفا.

وأوضح الفيفا، أن الخطأ من الاتحاد المصري، وليس من الاتحاد الدولي؛ حيث لم يقم مسؤولي الاتحاد بالتوقيع بشكل صحيح على ورقة التصويت الرسمية والتي أرسلها يوم 15 أغسطس، وأكد الفيفا أن التوقيع كان من خلال حروف كبيرة (Capital Letters) وهو ما لا يعتمده بالإضافة لعدم وجود توقيع السكرتير العام للاتحاد وهو شرط إلزامي.

وجاء بيان الفيفا كما يلي:

- فيفا شعر بخيبة أمل لرؤية عدد من التقارير في وسائل الإعلام، تتساءل عن نزاهة عملية التصويت لجوائز فيفا للأفضل في كرة القدم.

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- هذه التقارير غير عادلة ومُضللة، يتم الإشراف على إجراءات التصويت لكل من الجوائز ومُراقبتها من قِبل مُراقب مُستقل (برايس ووترهاوس كوبرز) في سويسرا.

- فيفا وبرايس يتابعان قواعد التخصيص وإجراءات الرقابة الأساسية؛ ووفقًا لهذه الاجراءات طلب فيفا من جميع الاتحادات الأعضاء تقديم استمارات التصويت الخاصة بهم إلكترونيًا وكتابيًا.

- ويجب أنّ يتم التوقيع على الوثائق المكتوبة من قبل الأشخاص المسؤولين في الجمعية وكذلك الأشخاص المخولين للتصويت.

- لذلك لكي يكون التصويت صحيحًا، يجب أن يتضمن التوقيعات المعنية وختم الاتحاد العضو.

- ويُمكن لفيفا وووترهاوس إثبات أنّ جميع الأصوات المُقدمة تمت وفقًا للقواعد وفي المواعيد النهائية المُحددة قد تم أخذها في الاعتبار؛ وبالتالي لا يوجد أي شك فيما يتعلق بصحة النتيجة.

- وإذا كانت هناك أي حالة من سوء التصرف، وحتى إذا لم يؤثر ذلك على نتيجة التصويت، فسيقوم فيفا بالتحقيق في العقوبات وتطبيقها عند الضرورة.