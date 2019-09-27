المقاصة يهزم عرب الرمل وديًا استعدادًا للزمالك

فاز فريق الكرة بنادى مصر المقاصة على عرب الرمل بثلاثة أهداف مقابل هدف وديا فى المباراة التى أقيمت بينمها مساء اليوم ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل فى الجولة الثانية بالدورى. أحرز أهداف المقاصة أحمد محسن وصلاح أمين وعبد الله مجدى . لعب أحمد حسام ميدو المدير الفنى للمقاصةبتشكيلين مختلفين علي مدار الشوطين حيث دفع فى الشوط الأول باللاعبين: محمد كوكو في حراسة المرمي أحمد صبيحة وأحمد ياسين وعصام صبحى وأحمد محسن في الدفاع، صلاح ريكو -مصطفى شبيطة Advertisements -صلاح عاشور -صلاح عاشور في خط الوسط ، محمد مسعد -بيكلى - موسيس في الهجوم. ولعب ميدو في الشوط الثانى بتشكيل ضم : أحمد عادل عبد المنعم ، احمد مودى -أحمد ياسين -عاصم سعيد -أحمد محسن- هانى سعيد -خالد أوتشو -محمد دسوقى -عبد الله مجدى -ميدو جابر . صلاح أمين . واشاد ميدو بالتجربة الودية مؤكدا انها جيدة ومفيدة قبل مواجهة الزمالك.

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