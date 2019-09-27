برشلونة يعلن إصابة إنسو فاتي

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة لاعبه الصاعد إنسو فاتي في أوتار الركبة اليمنى، وتتوقف مدة الغياب على وتيرة تعافيه. وتيرة تعافيه. وتعرض اللاعب إلى الإصابة خلال تدريبات الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة خيتافي غدًا ضمن الجولة السابعة من لمواجهة خيتافي غدًا ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني والجدير بالذكر أن اللاعب سوف يمثل المنتخب الإسباني خلال الفترة المقبلة وخاض كأس العالم للناشئين.

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