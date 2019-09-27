الإسماعيلي يتأهل لدور الـ16 بالبطولة العربية على حساب الأهلي الليبي

حصد الإسماعيلى بطاقة التأهل لدور الــ16 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال رغم الخسارة أمام أهلى بنى غازى الليبى بهدف نظيف ، فى لقاء الإياب لحساب منافسات دور الــ32 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال"البطولة العربية". واستفاد الإسماعيلى من فارق التفوق فى لقاء الذهاب بالإسماعيلية بعد الفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين. هدفين. هدف اللقاء الوحيد سجله محمد بوبكر فى الدقيقة الــ84 من عمر اللقاء. وخرج أحمد مدبولي نجم الإسماعيلي من المباراة في الدقيقة 67 بداعي الإصابة ويلية محمود عبدالعاطي دونجا ليفتقدهم الدراويش ويتراجع مستواه في نهائيات الشوط الثاني. بدأ الإسماعيلى اللقاء بتشكيل ضم حراسة المرمى .. محمد فوزى. Advertisements خط الدفاع .. أسامة إبراهيم ، باهر المحمدى ، محمد مجدى ، إبراهيم أبو اليزيد. خط الوسط .. همام طارق ، محمود دونجا ، محمد الشامى ، عبد الرحمن مجدى ، أحمد مدبولى. خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم. وفى الشوط الثانى شارك كل من محمد بيومى وعماد حمدى وأحمد أيمن. بتلك النتيجة ينتظر الإسماعيلى قرعة الدور المقبل لتحديد منافسه القادم.

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