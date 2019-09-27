فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني قائمة الفريق لمواجهة خيتافي ضمن الجولة السابعة في الدوري الإسباني والتي تجمع الفريقين على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز. بيريز. وجاءت القائمة كالآتي في حراسة المرمي: مارك اندري تير شتيجن ، نوربيرتو نيتو في خط الدفاع : نيلسون سيميدو، جيرارد Advertisements بيكيه، كليمونت لينجليت، جان كلير توديبو، موسى واغي، سيرجيو بوسكيتش بيكيه، كليمونت لينجليت، جان كلير توديبو، موسى واغي، سيرجيو بوسكيتش خط الوسط : أرثر ميلو ،ارتورو فيدال، كارليس ألينيا، سيرجي روبيرتو، جونيور فيربو خط الهجوم : انطوان جريزمان، كارليس بيريز ، لويس سواريز، عثمان ديمبلي.

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