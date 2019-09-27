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فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

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أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي الإسباني قائمة الفريق لمواجهة خيتافي ضمن الجولة السابعة في والتي تجمع الفريقين على ملعب كوليسيوم ألفونسو

بيريز.

وجاءت القائمة كالآتي

في حراسة المرمي: مارك اندري تير شتيجن ، نوربيرتو نيتو

في خط الدفاع : نيلسون سيميدو، جيرارد

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بيكيه، كليمونت لينجليت، جان كلير توديبو، موسى واغي، سيرجيو بوسكيتش

خط الوسط : أرثر ميلو ،ارتورو فيدال، كارليس ألينيا، سيرجي روبيرتو، جونيور فيربو

خط الهجوم : انطوان جريزمان، كارليس بيريز ، لويس سواريز، عثمان ديمبلي.

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