غدًا..الزمالك يسافر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو السفر إلى الإسكندرية غدا للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي مساء الأحد المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا. غدا للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي مساء الأحد المقبل.ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

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