حمدالله يقود تشكيل النصر أمام أهلى جدة فى الدورى السعودى للمحترفين

أعلن البرتغالى روي فيتوريا المدير الفنى للنصر السعودي عن تشكيل الفريق لمواجهة أهل جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

جاء تشكيل النصر كالآتى :

حراسة المرمى :براد جونز.

خط الدفاع : - عبد الله مادو - مايكون بيريرا - سلطان الغنام-عمر هوساوي.

خط الوسط : عبدالله الخيبري

العبيد - بيتروس ماتيوس دوس سانتوس - نور الدين أمرابط-أيمن

خط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله السعودي للمحترفين.حراسة المرمى :براد جونز.خط الدفاع : - عبد الله مادو - مايكون بيريرا - سلطان الغنام-عمر هوساوي.خط الوسط : عبدالله الخيبريالعبيد - بيتروس ماتيوس دوس سانتوس - نور الدين أمرابط-أيمنخط الهجوم : عبد الرزاق حمد الله

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