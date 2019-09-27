عادل تاعرابت يتحسر على ضياع فرصة ريال مدريد وبرشلونة

أبدى لاعب وسط بنفيكا البرتغالي “عادل تاعراب” ندمه على عدم الانتقال إلى أحد قطبي الكرة الإسبانية “ريال مدريد وبرشلونة” خلال مسيرته الاحترافية التي قاربت على النهاية.

وتوقع نجم خط وسط الميرنجي “لوكا مودريتش” أثناء تواجده مع عادل تاعرابت في توتنهام هوتسبير، بأنه سيلعب في يوم من الأيام للريال أو للبرسا.

واعترف صانع الألعاب الدولي المغربي بارتكابه للعديد من الأخطاء التي كلفته فرصة اللعب مع أحد أندية النخبة الأوروبية.

كان عادل تاعرابت واحداً من ألمع أبناء جيله عندما اقتحم المشهد الكروي مع لانس الفرنسي وتوتنهام هوتسبر الإنجليزي، لكن البالغ من العمر 30 عامًا لم يخطو أبدًا خطوة حقيقية إلى النخبة الأوروبية، على الرغم من أن أسطورة كرواتيا “مودريتش” أخبره بأنه جيد بما يكفي للعب لواحد من عمالقة القارة الأوروبية.

وقال تاعرابت خلال مقابلة مع مجلة فور فور تو الأسترالية: “لا أحب أن أقول هذه الأشياء عن نفسي ولكن الكثير من الناس قالوا بعد مشاهدتي ألعب عندما كنت أصغر سنًا أنني كنت جيدًا بما يكفي للعب مع ريال مدريد أو برشلونة. حتى لوكا مودريتش أخبرني بذلك ذات مرة.”

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وأضاف: “إنه خطأي بالكامل. هذا ليس خطأ الآخرين بل خطأي أنا فقط”.

وجد تاعرابت الاستمرارية فقط مع كوينز بارك رينجرز الإنجليزي عندما قضى معهم ستة مواسم متتالية. ولعب مع ميلان وفولهام وجنوى خلال مسيرة قضى معظمها معارًا.

وكان عادل تاعرابت أحد الأسماء الواعدة، لكنه عانى من مشاكل مزمنة في الظهر، كانت أحد الأسباب الرئيسية في قلة مشاركاته الدولية مع المنتخب المغربي، حيث لم يفلح في المشاركة إلا في 19 مباراة دولية خلال عقد كامل.

ويرتبط اللاعب بعقد مع بنفيكا ينتهي في يونيه 2022.