رياض محرز غير راض عن بطاقته في الفيفا

يشعر النجم الجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي بالظلم تجاه تقييمه الخاص في لعبة فيفا 20، لدرجة دفعته نحو وصف التصنيف بالمخزي.

وتم خفض تصنيف محرز بشكل مفاجيء إلى 84 مع انخفاض جميع قدراته الفردية عن بطاقة فيفا 19، التي كان تصنيفه الإجمالي فيها 85.

وعبر اللاعب عن انزعاجه من هذا التصنيف عبر وسائل التواصل الإجتماعي، عندما نشر صورة لبطاقته الخاصة في لعبة فيفا 20 على موقع الانستاجرام، مصحوبة بتعليق: “84 مخزي”.

النجم الجزائري، الفائز ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 مع محاربي الصحراء، ليس الوحيد غير الراضي عن تصنيفه في اللعبة الشهيرة، فقد اشتكى الجناح الإنجليزي ونجم بوروسيا دورتموند “جادون سانشو”، بالإضافة إلى المدافع الجامايكي المخضرم نجم ليستر سيتي الإنجليزي “ويس مورجان”.

وحصل جناح بوروسيا دورتموند على تقييم 77 في مهارة التمرير، على الرغم من تقديمه لـ 18 تمريرة حاسمة منذ بداية موسم 2018/19.

Advertisements

وعبر سانشو عن إحباطه عبر تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، مصحوبة بصورة بطاقته في فيفا 20، وقال فيها: “التمرير 77!”، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلان قائمة أفضل 100 تقييم رسمي للاعبين.

ولم يكن قائد ليستر سيتي “ويس مورجان” سعيدًا ببطاقته في لعبة فيفا 20، إذ حصل المدافع البالغ من العمر 35 عامًا، على تقييم إجمالي 75، وهو نفس تقييمه في لعبة فيفا 19، لكن ما أزعجه هو خفض تقييم سرعته إلى 29 فقط، بعد أن كانت 30 في لعبة فيفا 19.

ووضع ويس مورجان صورة لبطاقته الخاصة في لعبة فيفا 20 في تغريدة على موقع تويتر، مصحوبة برموز تعبيرية ضاحكة.