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رياضة | أهداف مباراة - أهلي بنغازي الليبي 1 × 0 الإسماعيلي | إياب دور الـ 32 من البطولة العربية

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فياريال

-

x
21:00

-

ريال بيتيس

دوري كأس الأمير

الشباب

0

x
17:25

2

الاتحاد

الوحدة

0

x
19:15

0

الفتح

الأهلي

0

x
19:15

0

النصر

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الممتاز

نادي مصر

-

x
تأجلت

-

أسوان

دوري أبطال إفريقيا

صن داونز

0

x
19:00

0

كوتي دي أور

الترجي التونسي

0

x
20:00

0

اليكت سبورت

البطولة العربية

أهلي بنغازي الليبي

1

x
17:00

0

الإسماعيلي

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الكلمات الدلائليه
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