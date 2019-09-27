رياضة | أهداف مباراة - أهلي بنغازي الليبي 1 × 0 الإسماعيلي | إياب دور الـ 32 من البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - أهلي بنغازي الليبي 1 × 0 الإسماعيلي | إياب دور الـ 32 من البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فياريال
-
x
21:00
-
ريال بيتيس
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الشباب
0
x
17:25
2
الاتحاد
الوحدة
0
x
19:15
0
الفتح
الأهلي
0
x
19:15
0
النصر
الدوري المصري الممتاز
نادي مصر
-
x
تأجلت
-
أسوان
دوري أبطال إفريقيا
صن داونز
0
x
19:00
0
كوتي دي أور
الترجي التونسي
0
x
20:00
0
اليكت سبورت
البطولة العربية
أهلي بنغازي الليبي
1
x
17:00
0
الإسماعيلي