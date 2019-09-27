رياضة | 3 مخاطر تهدد تهدد رينيه فايلر في تدريب الأهلي

وتولى السويسري رينيه فايلر تدريب النادي الأهلي خلفًا للمدرب المقال مارتن لاسارتي الذي رحل بعد الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز بدور الستة عشر.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز 3 مخاطر تواجه السويسري فايلر في تدريبه للنادي الأهلي في الفترة القادمة.

الفرص الضائعة



ظهر بشكل واضح وتحديدا في مواجهة سموحة، عدم تركيز العناصر الهجومية على استغلال الفرص السهلة، وذلك قد يهدد الفريق في المواجهات الكبيرة والصعبة، في حالة عدم قتل المباراة بتسجيل هدف ثاني، ويعيد الفريق لنفس أزمة الأهلي مع لاسارتي وكارتيرون بعد أن تسبب اضاعة الفرص السهلة في خسارة الفريق للعديد من الألقاب.

فهل يجد السويسري حلًا لهذه الأزمة في النادي الأهلي، خلال المرحلة القادمة، عن طريقة زيادة حساسية التهديف لدى العناصر الهجومية بالقلعة الحمراء؟.

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