رياضة | ليس ديمبلي.. نجم جديد يقترب من مغادرة برشلونة في الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس ديمبلي.. نجم جديد يقترب من مغادرة برشلونة في الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو علي الاستغناء عن خدمات أحد نجوم الفريق الكتالوني خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير القادم، وذلك بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للبرسا بقيادة ارنستو فالفيردي خلال الموسم الحالي.

وذكرت شبكة "فوكس سبورت" العالمية أن نادي برشلونة يرحب برحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط الفريق الكتالوني خلال سوق الانتقالات الشتوية القادم، وذلك لعدم الحاجة لجهوده في الفترة الحالية، في ظل اعتماد "فالفيردي" على الهولندي دي يونج بالموسم الحالي.

وأكدت الشبكة العالمية ان نادي برشلونة يرغب في بيع "راكيتيتش" للاستفادة من أموال الصفقة في تدعيم صفوف الفريق الكتالوني بصفقات جديدة خلال الفترة القادمة، خاصة وأن إدارة النادي الكتالوني تستهدف التعاقد مع مجموعة من اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية القادم.

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الجدير بالذكر أن راكيتيتش (30 عامًا) كان على أعتاب مغادرة نادي برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخير، حيث كان قريبا من الانتقال لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، ولكن لم تتم الصفقة.

وكانت تقارير ايضًا ربطت "راكيتيتش" بالانتقال لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي، ضمن صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا للنادي الكتالوني، ولكن عدم توصل الناديين لإتفاق بخصوص صفقة اللاعب البرازيلي، أوقف كافة المقترحات بشأن رحيل النجم الكرواتي عن قلعة "كامب نو".

ومن المتوقع أن يعود نادي يوفنتوس الإيطالي للتفاوض مع برشلونة لضم "راكيتيتش" خلال الميركاتو الشتوي، لاسيما وأن اللاعب كان على قائمة أهداف اليوفي الصيف الماضي.