رياضة | سيميوني يحذر من ثلاثي الريال "الخطير" قبل ديريي مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيميوني يحذر من ثلاثي الريال "الخطير" قبل ديريي مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد عن مواجهة فريقه غدًا أمام ريال مدريد في الديربي بقمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة :"ريال مدريد فريق يضم لاعبين رائعين ومدربًا رائعًا وسنضطر إلى خوض المباراة و محاولة إلحاق الاذى بهم".

وأضاف :"مثل هذه المباريات صعبة وتحسم بالتفاصيل الصغيرة يجب أن يكون تركيزك عالي طوال المباراة".

وتابع :"الريال لديه أفضلية إذا وجدوا المساحات بوجود الثلاثي إيدين هازارد و كريم بنزيما وجاريث بيل وهو ما قد يضر بنا في أي لحظة".

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وعن العقوبة التي حصل عليها ألفارو موراتا قال سيميوني :" بالطبع نتحدث كما تحدثنا مع دييجو كوستا في ذلك الوقت ، بالأمس مع ألفارو أخبرته بوضوح عن رأيي إنه يعرف ما أخبرته بالأمس".

وحول تحضيره خطة مُحددة لمواجهة ريال مدريد أجاب سيميوني :"لعبنا قبل يومين ، واليوم فقط بدأوا اللاعبين في التخلص من جهد مايوركا ، سنحاول اليوم العمل في مجموعات ، وغداً ظهراً عندما أكون معهم ، سأحاول التعبير عن المعتاد ، بأن أي لعبة نلعبها في أتلتيكو مدريد مهمة للغاية بالنسبة لنا".

وأتم حديثه :"عليبنا بذل أقصى جهد في مباراة الغد، مثل هذه المباريات تحتاج للعمل الكثير داخل أرض الملعب".