رياضة | سيميوني يحذر من ثلاثي الريال "الخطير" قبل ديريي مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيميوني يحذر من ثلاثي الريال "الخطير" قبل ديريي مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة :"ريال مدريد فريق يضم لاعبين رائعين ومدربًا رائعًا وسنضطر إلى خوض المباراة و محاولة إلحاق الاذى بهم".
وأضاف :"مثل هذه المباريات صعبة وتحسم بالتفاصيل الصغيرة يجب أن يكون تركيزك عالي طوال المباراة".
وتابع :"الريال لديه أفضلية إذا وجدوا المساحات بوجود الثلاثي إيدين هازارد و كريم بنزيما وجاريث بيل وهو ما قد يضر بنا في أي لحظة".
وعن العقوبة التي حصل عليها ألفارو موراتا قال سيميوني :" بالطبع نتحدث كما تحدثنا مع دييجو كوستا في ذلك الوقت ، بالأمس مع ألفارو أخبرته بوضوح عن رأيي إنه يعرف ما أخبرته بالأمس".
وحول تحضيره خطة مُحددة لمواجهة ريال مدريد أجاب سيميوني :"لعبنا قبل يومين ، واليوم فقط بدأوا اللاعبين في التخلص من جهد مايوركا ، سنحاول اليوم العمل في مجموعات ، وغداً ظهراً عندما أكون معهم ، سأحاول التعبير عن المعتاد ، بأن أي لعبة نلعبها في أتلتيكو مدريد مهمة للغاية بالنسبة لنا".
وأتم حديثه :"عليبنا بذل أقصى جهد في مباراة الغد، مثل هذه المباريات تحتاج للعمل الكثير داخل أرض الملعب".