رياضة | مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر الآن KSA HD YouTube

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر الآن KSA HD YouTube والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع بث مباشر مباراة أهلي جدة ضد النصر؛ ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي؛ عبر رابط دوري بلس dawri plus.

ويستضيف ملعب الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"؛ مباراة أهلي جدة ضد النصر؛ بالجولة الخامسة؛ في مواجهة ديربي وهامة للطرفين؛ تابع بث مباشر عبر رابط كورة ستار KOORA STAR.

ويسعى النصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني؛ في تحقيق الفوز أملا في تحسين وضعيته بجدول الترتيب؛ حيث يدخل حامل اللقب اللقاء بالمركز الخامس برصيد سبع نقاط؛ فيما يرغب أهلي جدة بتحقيق الفوز للمضي قدما نحو المراكز المتقدمة بعدما حصد سبع نقاط أيضا منذ بداية المسابقة في المركز الرابع بفارق الأهداف؛ عن منافسه اليوم؛ شاهد لايف بث مباشر أهلي جدة ضد النصر؛ عبر رابط كورة لايف KOORA LIVE.

Advertisements

وأخفق الفريقين في التأهل لدور الأربعة ببطولة دوري أبطال آسيا؛ حيث خرج الثنائي من دور الثمانية للبطولة؛ ويرغب الطرفين في مصالحة جماهيرهما بعد الأداء المخيب آسيويا؛ أهلي جدة ضد النصر عبر رابط كول كورة COOL KOORA.

وتقام مباراة أهلي جدة ضد النصر بالكلاسيكو السعودي؛ في السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة؛ والثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة؛ والتاسعة إلا ربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة؛ وسيتم نقلها مباشرة بقنوات السعودية الرياضية KSA SPORT HD1؛ المالك الحصري لنقل مباريات دوري وكأس المحترفين السعودي.

وكان عبدالله بغلف العضو الضرفي الذهبي للنصر؛ وعد اللاعبين بصؤف مكافأة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي لكل لاعب في حال تحقيق الفوز على أهلي جدة؛ بالجولة الخامسة للدوري السعودي؛ شاهد مباراة أهلي جدة ضد النصر؛ عبر رابط يلا شووت YALLA SHOOT.

ويمكنكم متابعة مباراة أهلي جدة ضد النصر؛ من خلال موقع الخليج 365 الرياضي؛ لايف بث مباشر وحي بدون تقطيع أو إعلانات عبر موقع كورة جول KOORA GOAL.