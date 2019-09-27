رياضة | ماذا قدم رودريجو في ظهوره الأول مع ريال مدريد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم رودريجو في ظهوره الأول مع ريال مدريد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى ظهور النجم البرازيلي الشاب رودريجو جوس لأول مرة مع ريال مدريد تحت رعاية مديره الفني الفرنسي، زين الدين زيدان،ح حيث أنالبرازيلي بدأ بـ ظهوره الأول بتسجيل هدف في أول تسديدة له على المرمى.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ظهر رودريجو لأول مرة في السانتياجو البرنابيو ليُظهر لـ الجميع ما يستطيع أن يقدمه، حيث نال الإعجاب من أول لحظة، وصل البرازيلي في شهر يوليو، مع دراسته الشاملة لـ ريال مدريد حيث يعلم الشاب البرازيلي حجم الكيان الذي قَدِمَ له.

رودريجو درس ريال مدريد حيث شاهد الكثير من مقاطع الفيديو التي تُبين له كل شيئ عن ريال مدريد، وقد درس بالتفصيل كيفية اللعب في أوروبا، والتحركات، والبرنابيو، والكاستيا، كل ذلك بالتفصيل.

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على الرغم من ذلك كانت بدايته صعبة حيث لم ينل فرصة اللعب بسبب غياب أحد من اللاعبين أو تعرضهم للإصابة، لكنه استمر في تركيزه وظل هادئاً مع فكرته الواضحة وهي الفوز في ريال مدريد.

وكان زيدان، بعيدًا عن ما قيل عنه في أكثر من مناسبة عن عدم مبالاته في عنصر الشباب، زيدان كان إلى جانب رودريجو منذ اليوم الأول، لقد أجروا محادثات مختلفة في هذه الأشهر الثلاثة التي لعبها مع ريال مدريد، لقد كان يوجهه، وقد عمل معه، كما فعل ذلك مع فينيسيوس جونيور.