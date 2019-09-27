رياضة | استبعاد أنسو فاتي.. مفاجآت مدوية في قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد أنسو فاتي.. مفاجآت مدوية في قائمة برشلونة لمواجهة خيتافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإسباني ارنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة مضيفه خيتافي مساء غدٍ السبت في إطار مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت قائمة برشلونة غياب الشاب أنسو فاتي بسبب إصابته في أوتار الركبة، بالإضافة إلى ليونيل ميسي المصاب أيضًا، فيما عاد الكرواتي إيفان راكيتيتش للقائمة مرة أخرى بعدما استبعد في المباراة السابقة أمام فياريال.

وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-

تير شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - أرثو - لويس سواريز عثمان ديمبلي - نيتو - لينغليت - موسى واجو - أنطوان جريزمان - ألينا - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - فيدال - جونيور - بيريز.