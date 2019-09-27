رياضة | تعادل دكرنس مع الزرقا 2-2 ودياً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل دكرنس مع الزرقا 2-2 ودياً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت قبل قليل مباراة دكرنس والزرقا بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما بالإسماعيلية، ضمن إستعدادات الفريقين لدورى القسم الثانى .

هدفا دكرنس سجلهما الوافد الجديد محمد ريعو بينما سجل هدفى الزرقا يوسف حسن.

جدير بالذكر أن دكرنس والزرقا يشاركان بالقسم الثانى الموسم المقبل حيث يقع الزرقا بالمجموعة الثانية بينما إنضم دكرنس للمجموعة الثالثة.

وينتهي معسكر دكرنس المقام حاليا بالإسماعيلية يوم ٣١ سبتمبر الجارى حيث أقيم المعسكر على مرحلتين المرحلة الأولى بدأت فى الثامن من الشهر الجارى واستمرت حتى نهاية الأسبوع الماضى بينما بدأت المرحلة الثانية الماضى.

وخاض الفريق بمعسكر الإسماعيلية حتى الأن ٦ وديات حيث تعادل أمام منتخب السويس بهدف لمثله وأمام كهرباء الإسماعيلية سلبيا وأمام الإعلاميين سلبيا وخسر أمام القناة بهدف وأمام سيراميكا كليوباترا سلبيا قبل أن يتعادل إيجابيا بهدفين لمثلهما اليوم أمام الزرقا.

وكان الفريق بقيادة أيمن الجمل قد خاض ٦ وديات أيضا قبل إنطلاقة المعسكر حيث تغلب على بنى عبيد بهدف و ميجاسبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف وبذات النتيجة على بورفؤاد.

Advertisements

وتعادل الفريق سلبيا أمام شبان بدواى وخسر فى مباراتين أمام عمال المنصورة ٢-١ وأمام المريخ البورسعيدى بهدفين نظيفين.

ويتولى أيمن الجمل قيادة الفريق فنيا منذ بداية فترة الإعداد ويعاونه حسام عبدالعال مدربا عاما وأحمد الجمل مدربا وإبراهيم الوزير مديرا إداريا و محمد عبدربه حراس مرمى.

وكان الفريق قد عاد مجددا للقسم الثانى تحت قيادة مصطفى مرعى بعدما غاب لموسمين عقب هبوطه للقسم الثالث.

ويسعى مجلس إدارة النادى برئاسة الخضر إبراهيم فى تكوين فريق جديد قادر على المنافسة والظهور بشكل يناسب طموحات جماهير النادى.

ويفتتح دكرنس مشاركته بالموسم الجديد بمواجهة الأوليمبى بالإسكندرية فى الثانى والعشرين من أكتوبر المقبل.