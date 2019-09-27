رياضة | زيدان يضع خطة سحرية لتحقيق بطولة الليجا هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يضع خطة سحرية لتحقيق بطولة الليجا هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، يتبع خطته موسم 2017-2018 ، الذي شهد تحقيق اللوس بلانكوس للثنائية.

ويهدف ريال مدريد بقيادة مدربه زيدان، لاستعادة السيطرة المحلية ولأجل ذلك، بدأ المدرب الفرنسي باستخدام وصفته الخاصة التي نجح من خلالها في تحقيق الثانية عشرة الأوروبية والليجا رقم 33 في تاريخ الميرينجي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد استعد زيدان ولاعبوه في كندا مثلما حدث في صيف 2016 عندما جهز المدرب لاعبي الصف الثاني لديه ليكونوا جاهزين في أي وقت. Advertisements وأجرى زين الدين زيدان 8 تغييرات في مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا مقارنة بالتشكيلة التي لعبت ضد إشبيليه قبل بضعة أيام.