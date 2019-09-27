رياضة | حارس ريال مدريد: اللعب لريال مدريد مصدر فخر واعتزاز لي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس ريال مدريد: اللعب لريال مدريد مصدر فخر واعتزاز لي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب النجم الدولي الفرنسي ألفونسو أريولا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، عن سعادته الكبيرة، باللعب لصالح النادي الملكي، الذي انضم إليه خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وخلال تصريحات صحيفة، قال أريولا: "أنا سعيد بخوض الدقائق الرسمية الأولى مع ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو، اللعب على هذا العشب للمرة الأولى بهذا القميص مصدر فخر واعتزاز".

وأضاف قائلاً: "أنا سعيد جداً بخوض مباراتي الأولى مع ريال مدريد في سانتياجو برنابيو وأنا سعيد جداً من أجلي ومن أجل الفريق لأننا حافظنا على الشباك خالية وحققنا الفوز".

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وواصل: "اللعب على هذا العشب للمرة الأولى بقميص ريال مدريد مصدر فخر واعتزاز. آمل أن أخوض الكثير من المباريات. إنها عائلتي التي تمنحني القوة وأهديه لوالديّ ولزوجتي".

واختتم: "أحب كرة السلة ولهذا لدي بعض الحركات التي استقيها من هذه الرياضة، أقوم بهذه الايماءة منذ الصغر ولكنني تدربت عليها أيضا مع مدرب حراس المرمى في المنتخب".

ومن الجدير بالذكر أن أريولا قد انضم لصفوف الفريق الأبيض الملكي، خلال الميركاتو الصيفي، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، على سبيل الإعارة لموسم واحد، وذلك ضمن صفقة انتقال الكوستاريكي كيلور نافاس من الريال إلى البي إس جي.