رياضة | استعدادات مركز شباب الحمام لمنافسات القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعدادات مركز شباب الحمام لمنافسات القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مركز شباب الحمام أحد أندية القسم الثالث بمطروح من الفرق المنافسة دائما بقوة للصعود للقسم الثاني فهو دائما من الفرق التي تصل لدورة الترقي المؤهلة للصعود لكن دائما ضعف الأمكانيات المادية هي من تكون العائق الأول في عرقلة مسيرتة نحو الصعود.

بدأ الفريق بقيادة سالم زحام رئيس مركز شباب الحمام الإستعداد مبكرا هذا الموسم بعد دعم المحافظ للفريق وقام بتجديد الثقة في ناصر بسيس المدير الفني للفريق الذي قام بأختيار جهازه المعاون لتحقيق طموح جماهيرة هذا الموسم بالصعود والذي تكون من : محمد فهمي مدرب عام، وإسلام عبد المالك مدرب حراس مرمى، وسلطان ـبو حاشرها مدير كورة، وإسلام الصياد إداري ، أحمد علي طبيب الفريق، وعلاء حمدي مسئول معدات.

مجلس الإدارة بالإتفاق مع الجهاز الفني قام بقيد 12 لاعب في القائمة الأولي للفريق وهم : إبراهيم عويس، ومحسن شعبان، وحسن ناصف، وسعد ناصف، ومحمود سعيد، وعبد العزيز ابراهيم، ومبروك أحمد( اوتاكا)، وأحمد يوسف الشرقاوي، ومنصور جابر، وخالد يسري، ووليد صلاح، ومحمد عاطف.

تعاقد مجلس الإدارة مع 10 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق حيث تعاقد مع عبد الله دغيم، وصلاح عطية، وسامي محمد ثلاثي فريق الترجي، و يوسف جويدة، والصافي محمود لاعبي كفر الدوار، وأحمد الروبي " بوجي" لاعب المعمورة السكندري، وعلاء عادل لاعب فاركو، وأحمد أبو السعود حارس مرمي تحرير أسوان، وحمزة عبد العاطي لاعب المصري السلوم ، وأحمد السيد حارس مرمي الجزيرة.

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وخلال فترة إعدادة لمباريات القسم الثالث الذي يبدأ 12 أكتوبر خاض الفريق 5 مباريات ودية حيث تقابل مع شقيقة فريق الحمام مباراتين خسر في الأولي 2/3 وتعادل في الثانية 1/1 وواجهة فريق مياة البحيرة وتعادل معه سلبيا وفاز علي فريق العبور السكندري 2/3 وتعادل في أخر مبارياتة الودية أمام أبو قير للأسمدة 1/1.

يشارك الفريق في منافسات المجموعة الرابعة عشر بالقسم الثالث والتي تضم أندية الحرية، وشباب الضبعة، والجزيرة، ومصري السلوم، والشرطة، والهلال، ومطروح، وبرج العرب.

وأسفرت القرعة التي أجريت الأسبوع الماضي عن وجودة باي في الأسبوع الأول ويواجهة في الأسبوع الثاني فريق الهلال، ومع فريق مطروح في الأسبوع الثالث، ويواجهة الشرطة في الأسبوع الرابع، ويواجهة في الأسبوع الخامس فريق برج العرب، وفي الأسبوع السادس مع الحرية، ويواجهة الجزيرة في الأسبوع السابع ، ومع مصري السلوم في الأسبوع الثامن، ويختتم مواجهاته في الدور الأول بمواجهة شباب الضبعة.