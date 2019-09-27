رياضة | عقبة جديدة تُهدد حلم عودة "نيمار" إلي برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقبة جديدة تُهدد حلم عودة "نيمار" إلي برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية اسبانية اليوم الجمعة، عن آخر تطورات القضية المثارة بين البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وناديه السابق برشلونة الاسباني، والخاصة برغبة اللاعب في الحصول على مكافأة تجديد تعاقده كاملة من النادي الكتالوني، رغم رحيله مباشرة إلي باريس عام 2017.

ويرغب البرازيلي "نيمار" في الحصول على مبلغ 26 مليون يورو وهي الجزء المتبقي من قيمة مكافأة تجديد عقده مع النادي الكتالوني والبالغ 40 مليون يورو، إلا أن الأخير يرفض بحجة رحيل البرازيلي إلى باريس سان جيرمان وعدم التزامه بالعقد بعدما تم دفع قيمة الشرط الجزائي 222 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية لعام 2017.

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وكشف الإعلامي الاسباني "مارسيال لورينتي" لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أن محامي نادي برشلونة قد حذر محامو البرازيلي نيمار من أنهم إذا لم يتوصلوا لاتفاق نهائي بخصوص تلك القضية قبل موعد المحاكمة سيتم إغلاق باب العودة إلي البارسا بوجه البرازيلي الدولي نهائياً.

وكان البرازيلي "نيمار" أبدي رغبته في العودة لبرشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضي، ودخل النادي الكتالوني في مفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان لضمه، ولكنه لم ينجح في التوصل إلي اتفاق مع مسؤولي باريس للحصول على خدمات اللاعب لتتأجل الصفقة للصيف القادم.

وأشارت تقارير صحفية اليوم أن المفاوضات بين مسؤولي برشلونة ومحامي البرازيلي نيمار اليوم الجمعة، فشلت، حيث لم ينجح الطرفين في التوصل إلي اتفاق لإنهاء الأزمة بشكل ودي.