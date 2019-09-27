رياضة | فوز مثير للسكة الحديد على بنى سويف وديا

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خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف، على ملعبه، أمام فريق السكة الحديد، بهدف دون مقابل، اليوم الجمعة، خلال المواجهة الودية التي أقيمت ضمن استعدادات الفريقان للقسمين الثاني والثالث.

مثّل بني سويف في الشوط الأول، كلاً من : أحمد الحضرى وأحمد الأمور وعبد الواحد عبد العزيز ومحمد ميخا وعلى وزة ومصطفى صلاح ومحمود عاطف وحسام البدرى ومحمد صادق وبلال أحمد ورضا عبد العال.

وبدأ السكة اللقاء بتشكيل ضم : محمد. السعدني، وحسن بشندي٠، واحمد خالد، ومصطفى جلال، وأحمد ربيع ،و متولى محمود، وعيد العليم السيد، و أحمد عبد المنعم كشرى، ومحمد عبد الرحيم ريعو ، ويوسف عطا، ومحمود سعيد "الصقر".

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب يوسف عطا في الدقيقة 15 من الشوط الثاني من تصويبة بقدمة اليسري، اصطدمت الكرة بمدافع الفريق السويفي وسكنت المرمى.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من ممدوح احمد ومحمود حسين وحسن رمضان.

ولعب الفريقان مؤخراً، مباراة ودية سوياً على ملعب السكة، إنتهت بفوز الفريق السويفي بهدفين مقابل هدف.

وكان بنى سويف قد تعادل سلبيا بمباراته الأخيرة أمام 6 أكتوبر الأحد الماضى وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين بملعب استاد بنى سويف الرياضى.

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وخاض فريق السكة الحديد 15 مباراة ودية حتى الآن،منذ بداية فترة الإعداد حيث فاز على البطل الأوليمبي 9-0، والسويس 4-3، وجبنيس 4-2، ومصر للتأمين 2-1، والشمس 1-0، وغزل السويس 1-0 ،والشهداء3-1، والرباط والانوار 3-1، وبلدية الاسماعيلية 3-1، وسيراميكا كليوباترا 1-0، وتعادل مع الداخلية 0-0، وميجا سبورت 2-2، وتلقى الهزيمة أمام كوكا كولا 2-1، وبنى سويف 2-1 ،والداخلية1-٠0

ويقود السكة الحديد جهاز فني يضم جمعة مشهور مدير فني، وكمال اليمنى مدرب عام، واحمد صوابى مدرب، وايهاب بتيا مدرب مساعد، ومحمد السيد مدرب حراس مرمى، ومحمد عبد العال طيب، وحسين أبراهيم مدلك، ورمضان عبد السلام الشهير بالكروان منسق اعلامي، ومحمد جمال مدير أدارى، ومحمد نافع ونبيل كمال مشرفين على الكورة،

بينما خاض فريق بنى سويف العديد من المباريات الودية منذ انطلاق معسكره التدريبي أمام فرق مركز شباب اطواب وسمسطا وببا و٦ اكتوبر والترسانة واف سي مصر والفيوم والسكة الحديد وكوكاكولا والبلاستيك واسمنت حلوان ومياه البحيرة والحمام ونجوم المستقبل والاوليمبي وانبي ومطرطارس وبتروجيت .

وكان بنى سويف قد ضم خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن كلا من هارون إسماعيل، مدافع الترسانة لمدة 3 مواسم وكمال البدوي، الظهير الأيمن لنادي سوهاج ومحمود الحضري، حارس مرمى الحمام، لمدة 4 مواسم ومحمد السيد “ميخا”، لاعب وسط نادي إف سي مصر ومصطفى بلية، مهاجم بلدية المحلة وعاطف محمود ظهير ايسر الأوليمبى واتبونج ليتشا وابراهيما كونيه .

كما تم التعاقد مع محمود مكي ،صانع ألعاب طنطا وأحمد الأمور، من أسوان، وبلال سالم، لاعب وسط إف سي مصر وكريم محفوظ، حارس مرمى إف سي مصر، على سبيل الإعارة وحسام البدري، الظهير الأيسر لبورتو السويس ومحمود بكري، لاعب وسط الفيوم وأحمد عبدالرازق، صانع ألعاب تحرير أسوان ونصر رمضان لاعب مصر المقاصة .

إضافة إلى تجديد عقود كلاً من: معتز محروس وحسام عيسى ومحمد صادق ومصطفى الصفتي وعبد الواحد عبد العزيز وكريم اشرف .

ويتكون الجهاز الفنى لبنى سويف من حسن موسى المدير الفنى للفريق وياسر التوني، مديرًا للكرة وأبو المجد مصطفى، مدربًا عامًا وأسامة عبد العزيز مدربًا وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح، إداريان ووائل محمد وأحمد سعودي للعلاج الطبيعي، وإصابات الملاعب .