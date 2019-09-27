رياضة | مران الزمالك.. تدريبات خاصة لزيزو وتأهيل عبد الغني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الزمالك.. تدريبات خاصة لزيزو وتأهيل عبد الغني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب النادي بميت عقبة، إستعدادًا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.



ووضع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق تدريبات خاصة لمحمود عبد العزيز لاعب الوسط بالمران المنفرد بالجري حول الملعب بسبب عدم تماثله للشفاء حتى الآن من الإصابة التي يعاني منها.



وحرص الصربي ميتشو على الاجتماع مع اللاعب للوقوف على إصابته والتطورات النهائية بسبب رغبته في تحقيق أكبر استفادة منه خلال الفترة المقبلة وسرعة عودته من جديد إلى المستطيل الأخضر بسبب إمكانية غياب طارق حامد أو فرجاني ساسي في أي وقت عن الفريق سواء للإصابة أو الإيقاف.

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ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.



كما بدأ محمد عبد الغني مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك خوض تدريبات خفيفه بالكرة منفردا تحت قيادة انطونيو مدرب الأحمال بعد تحسن إصابته بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الزمالك والأهلي بكأس السوبر المصري.



كما شارك إمام عاشور ومحمد اونجم لاعبي الفريق، في التدريبات الجماعية للفريق، حيث أصر المدرب الصربي على مشاركة الثنائي في التدريبات الفنية على الرغم من غيابهما عن مباراة جينراسيون فوت السنغالي نظرا لعدم قيدهما، الا أن المدرب اصر على خضوع الثنائي للتدريبات مع زملائهما من أجل الحفاظ على لياقتهما الفنية والبدنية وعدم تخصيص برنامج منفرد لهما.

