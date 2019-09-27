اونلاين | يلا شوت kingfoot مشاهدة مباراة النصر والأهلي بث مباشر Yalla Live السعودية الرياضية KSA HD 1 رابط ماتش النصر والاهليGOAL

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شاهد بث مباشر KORA STAR لمباراة الأهلي ضد النصر، شاهد لايف مباريات الأهلي السعودي، حيث يلتقي فريق الأهلي مع نظيره النصر في قمة مثيرة على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبد الله الرياضية، مساء اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر لعام 2019، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين (كأس الأمير محمد بن سلمان).

ترتيب الأهلي والنصر في الدوري السعودي بالموسم الحالي KOR2DAY:

تابع لايف KORA ONLINE مباراة الأهلي ضد النصر بث مباشر YALLA SHOOT حيث يحتل فريق الأهلي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، من انتصارين وتعادل وهزيمة، بينما يتواجد فريق النصر بالمركز السادس بنفس الرصيد من انتصارين وتعادل وهزيمة ايضًا، ويتطلع كلا الفريقين لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط من أجل التقدم لمراكز الصدارة في جدول الترتيب، حيث يتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة ويليه الفيصلي برصيد 8 نقاط.

موعد مباراة الأهلي والنصر في الدوري السعودي KORA LIVE:

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البث المباشر – مباراة الأهلي ضد النصر يلاشوت بلس YALLA SHOOT PLUS حيث تنطلق أحداث المواجهة المنتظرة بين الاهلي والنصر في تمام الساعة الخامسة والربع بالتوقيت العالمي "جرينتش"، والسابعة والربع بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة، اليوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، على أرضية ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد النصر في الدوري السعودي YALLA LIVE:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني لمباراة الأهلي ضد النصر بالجولة الخامسة للدوري السعودي في تمام الساعة السابعة والربع مساء اليوم الجمعة عبر قنوات KSA SPORT HD 1، KSA SPORT HD 3 بتعليق مميز (جعفر الصالح – عبد الله الحربي)، ويسبق المباراة استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم السعودية، شاهد بث مباشر لمباراة الأهلي ضد النصر KORAHA7SRY بدون تقطيع وبجودة فائقة، وستكون المباراة متاحة عبر روابط البث المباشر على موقعنا الخليج 365 الرياضي روابط تناسب جميع السرعات.

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