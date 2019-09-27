اونلاين | كورة لايف Al Ahli vs Al Nassr مشاهدة مباراة النصر والاهلي بث مباشر PLUS GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الاهلي والنصر KSA 1

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف Al Ahli vs Al Nassr مشاهدة مباراة النصر والاهلي بث مباشر PLUS GOAL يلا شوت I7SRY رابط ماتش الاهلي والنصر KSA 1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت KORA LIVE تتابع الجماهير السعودية كلاسيكو الاهلي والنصر مباشر الناري اللذان يعدان أكبر الأندية شعبية في المملكة، كما ستشهدف تغطية كبيرة من وسائل الاعلام لهذا الحدث الكروي الكبير، اللذي يدخل فيه الفريقين بحثاً عن تحقيق الفوز وتقديم أفضل مستوى ممكن من أجل استعادة الثقة ومحو تعثرهم السابق وكذلك مصالحة الجماهير.

تنطلق مشاهدة مباراة الاهلي والنصر بث مباشر عبر قناة السعودية الرياضية الأولى بصوت المعلق عبدالله الحربي، والقناة الثالثة بصوت المعلق جعفر الصليح، وسيتم نقل اللقاء في تمام الساعة 8:15 بتوقيت السعودية وفلسطين والاردن ولبنان، الساعة 7:15 بتوقيت مصر.

قبل انطلاق مباراة النصر ضد الاهلي، يحتل الراقي حالياً المركز الرابع في ترتيب الدوري المحلي، بعدما نجح في حصد 7 نقاط، وفي مقابل ذلك يتواجد النصر في الوقت الحالي في المركز الخامس بالترتيب، بعد نجاحه في جمع نفس عدد النقاط.

Advertisements

على الصعيد التاريخي، تغلب الراقي على العالمي في 16 مناسبة سابقة من أصل آخر 38 مباراة جمعت بين الطرفين بجميع البطولات، فيما خسر في 13 لقاء، كما حسم التعادل بينهما نتيجة 9 مباريات أخرى.

ومن ناحية المعدل التهديفي بالمواجهات المباشرة، تمكن النادي الملكي من تسجيل 64 هدفاً، وفي المقابل استقبلت شباكه 55 هدفاً.

يعود آخر لقاء جمع بين الفريقين إلى يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وحينها انتصر فارس نجد بثنائية مقابل هدف واحد على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.