اونلاين | يلا شوت PLUS KSA مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر KORA LIVE تابع لايف NQW رابط ماتش النصر ضد الأهلي NOW GOAL

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت PLUS KSA مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر KORA LIVE تابع لايف NQW رابط ماتش النصر ضد الأهلي NOW GOAL والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الأهلي ضد النصر، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا ثقيلاً على نظيره الأهلي السعودي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبدالله الرياضية معقل الترقي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".

موعد مباراة الأهلي ضد النصر لمشاهدتها عبر كورة أونلاين KORAONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة الأهلي ضد النصر فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة الأهلي ضد النصر، في تمام الخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت جرينتش، والسادسة والربع مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد النصر

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الأهلي ضد النصر حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة KSA SPORT HD 1، بتعليق جعفر الصليح، كما تذاع أيضًا عبر قناة KSA SPORT HD 3 عبر الخليج 365 الرياضي، بتعليق عبدالله الحربي، في قمة مباريات الجولة الخامسة من البطولة في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة السعودية.

بث مباشر لمباراة الأهلي ضد النصر كول كورة COOLKORA

يسعى الأهلي للثأر من خسارته في الموسم الماضي أمام ضيفه النصر، عندما تعرض الترقي حينها لخسارة مفاجئة بهدفين مقابل هدف، لذلك يتطلع أبناء صالح المحمدي، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتحقيق الفوز على أرضهم ووسط جماهيرهم AlAhly ONLINE.

Advertisements

يلا شوت Yalla Shootمباراة الأهلي ضد النصر

نقدم لكم بث مباشر لمباراة الأهلي والنصر، للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الأهلي السعودي، نظرًا لقوة نظيره النصر حامل لقب النسخة الماضي لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي للمحترفين".

الأسطورة livehd7 بث مباشر لمعرفة نتائج آخر مباراة لفريقي الأهلي والنصر بالدوري

حقق الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره الفتح بهدفين دون رد، في قمة منافسات الجولة الرابعة، بينما تعرض النصر لخسارة مفاجئة أمام ضيفه الحزم، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الرابعة في أخر مباراة خاضها كلا الفريقين في الدوري السعودي للموسم الحالي.

رابط مشاهدة مباراة الأهلي والنصر كورة ستار KORA STAR

لمعرفة ترتيب الفريقين في الدوري

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي المباراة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط، بينما يحتل النصر المركز الخامس بنفس الرصيد، متأخرًا عن الترقي بفارق الأهداف.