شكرا لقرائتكم خبر عن حمد الله يقود هجوم الأهلي ضد النصر بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي النصر بعد قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي. موعد مباراة الأهلي والنصر والقنوات الناقلة وتلعب مباراة اليوم بين الأهلي والنصر في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت السعودية على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجده. تشكيل الفريقين قبل بداية المباراة وجاء تشكيل الأهلي ضد النصر كالآتي: حراسة المرمى: محمد العويس. خط الدفاع: عبدالله حسون / محمد الخبراني / عبد الباسط هندي / لوكاس دي ليما. خط الوسط: نوح الموسى / دي سوزا / عبدالفتاح عسيري / يوسف البلايلي. Advertisements خط الهجوم: دجانيني / عمر السومة. بينما جاء تشكيل النصر ضد الأهلي كالآتي: حراسة المرمى: براد جونز. خط الدفاع: سلطان الغنام / مايكون بيريرا / عمر هوساوي / عبد الرحمن العبيد. خط الوسط: عبد الله الخيبري / بيتروس / نور الدين أمرابط / جوليانو / أيمن. خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله. ترتيب الفريقين بالدوري السعودي ويتواجد النادي الأهلي في المركز الرابع من ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط بينما يتواجد نادي النصر في المركز الخامس برصيد 7 نقاط أيضا.

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