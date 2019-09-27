شكرا لقرائتكم خبر عن دييجو كوستا قد يرحل عن أتلتيكو مدريد في الصيف والان مع التفاصيل

كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن الإسباني "دييجو كوستا" مهاجم نادي أتلتيكو مدريد يقترب من مغادرة النادي.

وأكدت الصحيفة أن كوستا قد يرحل عن صفوف نادي أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



كما أشارت الصحيفة إلى أنه في حالة غادر كوستا صفوف أتلتيكو مدريد الصيف القادم سينتقل إلى الدوري الصيني أو الدوري القطري.

مشاركات كوستا مع أتلتيكو مدريد وقد شارك دييجو كوستا في 9 مباريات حتى الآن مع نادي أتلتيكو مدريد خلال الموسم الحالي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدف وحيد.