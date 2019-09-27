شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يدعو منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين أو البرازيل بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على توجيع الدعوة لمنتخب مصر لإقامة مباراة ودية أمام المنتخب الأرجنتيني أو البرازيلي في السعودية، خلال موسم الرياض.

وكتب «آل الشيخ» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أدعو منتخب مصر الشقيق في موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الأرجنتيني أو البرازيلي بنجومه للعب في السعودية.. وفي حال الموافقة ندعو جمهور مصر الشقيق لحضور المباراة والاستمتاع بنجومه».