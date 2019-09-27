شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يضغط على «جينيراسيون» بالظروف القهرية للموافقة على برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلوح فى الأفق بوادر أزمة حول موعد وملعب مباراة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك أمام نظيره جينيراسيون بطل السنغال فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا بعد رفض الجانب السنغالى السفر أمس للإسكندرية ونقل معسكره بها لخوض المباراة غدا الأحد على أرض ملعب استاد الجيش ببرج العرب.

وكثف مسؤولو الزمالك من جهودهم مع أعضاء البعثة السنغالية لإقناعهم بالانتقال إلى الإسكندرية والموافقة على خوض اللقاء ببرج العرب لكنهم أصروا على موقفهم الرافض تغيير الملعب، ما اضطر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم لإجبارهم وإلزامهم على خوض المباراة ببرج العرب بعد تطبيق لجنة مسابقات الكاف بند «الظروف القهرية» التى تتيح لـ«كاف» نقل أو تغيير موعد وملعب أى مباراة بناء على الحالة الأمنية فى البلد المضيف للمباراة.

وأرسل «كاف» خطابا رسميا لبعثة جينيراسيون أمس يخطرهم فيه بتغيير موعد وملعب مواجهته أمام الزمالك، ومطالبتهم بالالتزام وتطبيق القرار وفقا للوائح والقوانين التى قد تفرض على الزمالك غرامة مالية وفقا للائحة لخرق الموعد المحدد لإخطار المنافس وكاف بموعد وملعب المباراة قبلها بـ10 أيام على الأقل، إلا أن كاف التمس للزمالك العذر بسبب الظروف القهرية والدواعى الأمنية الخارجة عن إرادة اتحاد الكرة المحلى وإدارة الزمالك.

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من جانبه، أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن نقل وتغيير ملعب المباراة أمر خارج عن سيطرة وإرادة الزمالك، مشيرا إلى أنه حذر من هذا الأمر مسبقًا منذ أكثر من أسبوع، وطالب الجميع بتحمل مسؤولياته لكن أحدًا لم ينتبه لخطورة وأهمية الأمر إلا فى اللحظات الأخيرة والتدخل سريعا وإنقاذ الموقف والمباراة.

ووجه رئيس القلعة البيضاء شكره لمجلس إدارة الاتحاد الإفريقى ولجنة المسابقات على تفهمهم للأمر وإلزامهم للجانب السنغال باللعب فى الإسكندرية لدواع أمنية، وقال: هانى أبوريدة، عضو اللجنة الفنية للفيفا، قام بدور كبير مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة المؤقتة فى إنهاء أزمة ملعب وموعد المباراة.

وكشف عن أنه تواصل مع بعثة بطل السنغال وشرح لهم الظروف الطارئة وانشغال القاهرة باستضافة 3 مباريات إفريقية للزمالك والمصرى والأهلى فى آن واحد وصعوبة إقامة المباريات الثلاث فى يوم واحد، وهو ما تفهمه مسؤولو السنغال بعد عناء كبير واستجابوا فى النهاية لتنتهى الأزمة بإقامة المباراة غدا ببرج العرب بحضور جماهيرى. وتعهد بتحمل أى أعباء مالية إضافية عن الأشقاء فى السنغال نظير الانتقال إلى الإسكندرية وتغيير المعسكر لخوض المباراة الأحد بدلا من السبت.

من جهة أخرى، أوفدت إدارة الزمالك، بلال نظير، وكيل أعمال كاسونجو كابونجو إلى المغرب للاجتماع مع سعيد الناصرى، رئيس نادى الوداد المغربى، لحل أزمة اللاعب بعد التراجع عن ضمه وقيده نظرا لاكتمال قائمة الفريق المغربى باللاعبين الأجانب، وعقد وكيل اللاعب جلسة مع مسؤولى النادى للتوصل لصيغة اتفاق لإنهاء الأمر، وأجرى رئيس النادى، اتصالا بسعيد الناصرى، رئيس الوداد، اتفقا خلاله على حل الأزمة بشكل ودى. فى شأن آخر، ينتظم الفريق الكروى الأول فى معسكر مغلق اليوم السبت بأحد فنادق الإسكندرية للمبيت بها ليلة المباراة، وكان الجهاز الإدارى للأبيض بقيادة أحمد زاهر سبق وقام بالحجز للفريق فى فندق الإقامة والملعب موعدين اليوم وغدا تحسبا لأى أمور طارئة حول موعد وإقامة المباراة، مؤكدا جاهزية ناديه لخوض المباراة غدا الأحد ببرج العرب بناء على قرار «كاف».