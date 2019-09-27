شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة محمد صلاح.. «فيفا» يصدر بيانًا بشأن التصويت على جوائز «الأفضل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بيانًا رسميًا، اليوم الجمعة، للرد على الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بشأن انتشار بعض التقارير التي تشير إلى شبه تلاعب في التصويت على جوائز الأفضل لعام 2019، والتى كان أبرزها التصويت لمحمد صلاح.

ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي، جاء نص بيان «فيفا» كالآتي:

«شعر FIFA بخيبة أمل لرؤية عدد من التقارير في وسائل الإعلام تتساءل عن نزاهة عملية التصويت لجوائز (الأفضل)، هذه التقارير غير عادلة ومضللة».

وأضاف: «يتم الإشراف على إجراءات التصويت لكل من الجوائز ومراقبتها من قبل مراقب مستقل، وهو برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) في سويسرا، يتبع FIFA وPwC قواعد التخصيص وإجراءات الرقابة القياسية ذات الصلة».

Advertisements

وأكمل: «وفقًا لهذه الإجراءات، طلب FIFA من جميع الاتحادات الأعضاء تقديم استمارات التصويت الخاصة بهم إلكترونيًا وكتابيًا، ويجب أن يتم التوقيع على الوثائق المكتوبة من قبل الأشخاص المسؤولين في الجمعية وكذلك الأشخاص المخولون للتصويت، لذلك، لكي يكون التصويت صحيحًا، يجب أن يتضمن التوقيعات المعنية وختم الجمعية العضو».

وتابع: «يمكن لكل من FIFA والمراقب المستقل إثبات أن جميع الأصوات المقدمة وفقًا للقواعد وفي المواعيد النهائية المحددة قد تم أخذها في الاعتبار. وبالتالي، لا يوجد أي شك فيما يتعلق بصحة النتيجة».

واختتم البيان: «إذا كانت هناك أي حالة من سوء التصرف، وحتى إذا لم يؤثر ذلك على نتيجة التصويت، فسيقوم FIFA بالتحقيق في العقوبات وتطبيقها عند الضرورة».

وفى وقت سابق، علق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على أزمة التصويت الذي قام به الاتحاد المصري لكرة القدم لصالح محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وقال «فيفا» إنه لم يعتمد تصويت شوقي غريب، مدرب المنتخب الأوليمبي والقائم بأعمال مدرب منتخب مصر، وقائد الفريق أحمد المحمدي، بسبب توقيع نائب المدير التنفيذي للاتحاد بدلا من المدير التنفيذي، وهو مخالف للقواعد.

وحل محمد صلاح، نجم المنتخب المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، رابعا في قائمة أفضل لاعبي كرة القدم على مستوى العالم، بعد ليونيل ميسي، وفان دايك، وكريستيانو رونالدو.