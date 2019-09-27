شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات فنية خاصة لحراس الزمالك استعدادًا لمواجهة جينيراسيون السنغالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت تدريبات حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قيام دراجون، مدرب الحراس الجديد، بإخضاع الثنائي محمد عواد ومحمد أبوجبل، لتدريبات خاصة لزيادة سرعة رد الفعل وكيفية التعامل مع الانفرادات.

كما قاد دراجون تدريبات خاصة حول توقيت خروج الحارس وتضييق المساحات على اللاعب المنافس بخوض بعض التدريبات، وشدد للحارسين خلال اجتماعه بهما على أهمية التركيز في سرعة رد الفعل وشرح أهمية كل فقرة تدريبية، وذلك في الوقت الذي خاض فيه محمد صبحي ومحمد قنديل حارسا الزمالك التقسيمة الجماعية مع الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي، في المباراة التي ستقام في الثامنة مساء الأحد المقبل، بإياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.