إميليانو فيشيو يتقدم للإتحاد على الشباب في الشوط الأول

الجمعة 27 سبتمبر 2019 أنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الشباب والإتحاد في أطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين بتقدم الإتحاد بهدف مقابل لاشئ.

أحرز هدف الشوط الوحيد اللاعب "إيميليانو فيشيو" في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول. يذكر أن المباراة تقام على ملعب الملك فهد الدولي. تشكيل الاتحاد ضد الشباب بالدوري السعودي حراسة المرمى: فواز القرني. خط الدفاع: منصور الحربي – زياد المولد – عبدالمحسن فلاته – منصور الحربي. Advertisements خط الوسط: كارلوس فيلانويفا – كريم الأحمدي – إيميليانو فيشيو. خط الهجوم: رومارينيو – هارون كمارا – عبدالعزيز البيشي. تشكيل الشباب ضد الاتحاد بالدوري السعودي حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى. خط الدفاع: عبدالله الشامخ – جمال بلعمري – محمد سالم – ويرغتون صوماليا. خط الوسط: ألفريد ندياي – عبدالمجيد الصليهم. خط الهجوم: سيبا – كريستيان جوانكا – دانيلو أسبريا - عبدالله الحمدان.

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