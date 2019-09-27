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تركي آل الشيخ يدعو منتخب مصر لودية أمام الأرجنتين في الرياض

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الجمعة 27 سبتمبر 2019

تركي ال الشيخ

قام المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه في ومالك نادي الميريا الاسباني بتوجيه دعوة إلى منتخب مصر بقيادة حسام البدري لخوض مباراة ودية  في موسم الرياض أمام منتخب البرازيل والأرجنتين.

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ونشر تركي آل الشيخ عبر صفحته على "فيس بوك" : "أدعو منتخب مصر الشقيق في موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الأرجنتيني والبرازيلي بنجومه، وفي حال الموافقة ندعو جمهور مصر الشقيق لحضور المباراة والاستمتاع بنجومه".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن مؤخرا عن تدشين مسابقات فنية ورياضية على فترات متباعدة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يذكر أن المنتخب المصري أعلن أمس الخميس عن تولى حسام البدري تولى مهمة الفريق وفي حال قبول الدعوة ستكون هذه أول مباراة للفريق المصري تحت قيادته.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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