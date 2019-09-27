تركي آل الشيخ يدعو منتخب مصر لودية أمام الأرجنتين في الرياض

الجمعة 27 سبتمبر 2019
تركي ال الشيخ
قام المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه في السعودية ومالك نادي الميريا الاسباني بتوجيه دعوة إلى منتخب مصر بقيادة حسام البدري لخوض مباراة ودية في موسم الرياض أمام منتخب البرازيل والأرجنتين.
ونشر تركي آل الشيخ عبر صفحته على "فيس بوك" : "أدعو منتخب مصر الشقيق في موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتبها مع المنتخب الأرجنتيني والبرازيلي بنجومه، وفي حال الموافقة ندعو جمهور مصر الشقيق لحضور المباراة والاستمتاع بنجومه".
يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أعلن مؤخرا عن تدشين مسابقات فنية ورياضية على فترات متباعدة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما يذكر أن المنتخب المصري أعلن أمس الخميس عن تولى حسام البدري تولى مهمة الفريق وفي حال قبول الدعوة ستكون هذه أول مباراة للفريق المصري تحت قيادته.
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