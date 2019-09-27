فالفيردي قبل مواجهة خيتافي : إصابة ميسي نكسة لنا 

الجمعة 27 سبتمبر 2019

فالفيردي

قال فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نادي خيتافي غدا ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز أن إصابة لوينل ميسي في المباراة السابقة هي نكسة للفريق لكن علينا الاستمرار.

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وأضاف فالفيردي :"‏ أنا لا اعرف كم سيغيب ميسي ولكن من حيث المبدا اصابته ليست خطيرة، نأمل ان تكون فترة غياب ميسي قصيرة، لن الوم اي احد على الموسم السابق ، نحن في برشلونة ونحن نعرف الالتزامات هدفنا في كل موسم هو الفوز بجميع البطولات التي نشارك فيها".

وأكمل فالفيردي:" سندخل مباراة الغد وهدفنا فقط هو الفوز من أجل إعادة الثقة خارج ملعبنا، خيتافي فريق قوي وينتشرون بشكل جيد في الهجوم وهذا سيسبب مشاكل كثيرة انا".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب خيتافي الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.