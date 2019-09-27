الجمعة 27 سبتمبر 2019
فالفيردي
قال فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نادي خيتافي غدا ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز أن إصابة لوينل ميسي في المباراة السابقة هي نكسة للفريق لكن علينا الاستمرار.
وأضاف فالفيردي :" أنا لا اعرف كم سيغيب ميسي ولكن من حيث المبدا اصابته ليست خطيرة، نأمل ان تكون فترة غياب ميسي قصيرة، لن الوم اي احد على الموسم السابق ، نحن في برشلونة ونحن نعرف الالتزامات هدفنا في كل موسم هو الفوز بجميع البطولات التي نشارك فيها".
وأكمل فالفيردي:" سندخل مباراة الغد وهدفنا فقط هو الفوز من أجل إعادة الثقة خارج ملعبنا، خيتافي فريق قوي وينتشرون بشكل جيد في الهجوم وهذا سيسبب مشاكل كثيرة انا".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدا في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب خيتافي الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر فالفيردي قبل مواجهة خيتافي : إصابة ميسي نكسة لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.